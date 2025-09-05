Bisiklet tutkunları Adalar’da buluşacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 10:03:00
Cumhuriyet Spor
Red Bull Geç Kalma, 5 Ekim Pazar günü bisiklet tutkunlarını Adalar’a davet ediyor. Büyükada, Burgazada ve Heybeliada etaplarından oluşan yarışta, sadece en hızlılar bir sonraki gemiye yetişebilecek.

Red Bull Geç Kalma, 5 Ekim Pazar günü İstanbul’da, Büyükada, Burgazada ve Heybeliada’da gerçekleşecek. Shimano ve Segway partnerliğinde Büyükada başlayacak yarış, Burgazada ve Heybeliada etaplarının ardından yeniden Büyükada’daki finalle sona erecek. Sadece en hızlıların gemiye binerek bir sonraki etaba geçebileceği yarışta, katılımcıları unutulmaz bir parkur, zorlu tırmanışlar ve nefes kesici manzaralar bekliyor.

Amatör ya da profesyonel fark etmeksizin 18 yaşını doldurmuş tüm bisikletçilere açık olan ve kadın-erkek kategorilerinde ayrı ayrı kazananların olacağı Red Bull Geç Kalma’da 250 yarışmacı arasından yalnızca ilk 100’ü gemiye binerek bir sonraki adaya geçmeye hak kazanacak. Burgazada’da yarışa devam edebilecek sporcu sayısı 70’e düşecek. Heybeliada’dan Büyükada’daki final etabına geçebilecek yarışmacı sayısı ise sadece 30 olacak.

Yarış boyunca hız, dayanıklılık ve strateji kadar zamanlamanın da büyük rol oynayacağı Red Bull Geç Kalma’da katılımcılar, “geç kalmamak” için var gücüyle pedal çevirecek. Etaplar arasında adalar arası ulaşım gemiyle sağlanacak; ancak gemiye yetişemeyenler yarış dışı kalacak.

