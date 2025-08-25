Red Bull Formulaz’ın en hızlıları belli oldu

Karadeniz bölgesinin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, bu sene de Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde tozu dumana kattı. Migros’un partnerliğinde gerçekleşen, Red Bull ve Formulaz Derneği’nin 15. kez birlikte düzenlediği etkinlikte Karadeniz'in en hızlı isimleri belli oldu.

RED BULL SPORCULARI DA YARIŞTI

Eğlenceli ve renkli görüntülere sahne olan Red Bull Formulaz’da, Red Bull Sporcuları Kübra Dağlı, Bahattin Sofuoğlu ve içerik üreticisi Ayşe Akbulut da parkuru deneyimleyenler arasında yer aldılar.





Kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz ve heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Formulaz’a bu yıl 55 yarışçı katılım gösterdi. Tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz’da kadınlar kategorisinde Bilge Çakır zafere uzanırken, erkekler kategorisinde ise Gani Sarı birinciliği elde etti. Tasarım ödülünün sahibiyse Rıdvan Kesici oldu.