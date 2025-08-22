Red Bull 64 Bars’ın konuğu Uzi oldu

Türkçe rap sahnesinin önde gelen isimlerini ağırlayan Red Bull 64 Bars, yeni sezonun ilk bölümünde, Türkiye’nin en başarılı rapçilerinden biri Uzi’yi konuk etti. Sanatçı, ritim ve sözlerin gücünü yansıttığı performansıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.



Kendine has tarzıyla dikkat çeken Uzi, 2021’de çıkardığı KAN albümünden bu yana hitleriyle rap dünyasında zirveye yerleşti. Son olarak yayınlanan “9” albümüyle dinleyicileriyle buluşan sanatçı, Red Bull 64 Bars sahnesinde yeteneklerini sergiledi. Bu özel bölümün prodüktörlüğünü, hem MC kimliğiyle hem de uzun yıllardır imza attığı güçlü prodüksiyonlarla tanınan Da Poet üstlendi.