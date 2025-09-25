BM'de çağrı yapılmıştı: UEFA'da kritik İsrail gelişmesi!

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara futbolda tepkiler büyüyor. İsrail'in turnuvalardan men konusu UEFA'nın gündemine geldi.

The Times'a göre, BM'nin Gazze konusundaki çağrıları ve çoğunluk yöneticilerinin desteğiyle UEFA'nın önümüzdeki hafta İsrail'i müsabakalardan men etme kararı alacağı bildiriliyor.

KARAR HAFTAYA AÇIKLANACAK İDDİASI

İsrailli yetkililer, futbollarına potansiyel bir zarar verebileceğini öne sürerek bu karara karşı çıkıyor ve bazı raporlarda ABD baskısının bu kararı geciktirdiği belirtiliyor.

UEFA'nın, İsrail'i men edip etmeme konusundaki kararını önümüzdeki hafta açıklayacağı iddia edildi.

TRUMP'TAN YAPTIRIMA M ÜDAHALE

Sky Sports'un haberine göre, Donald Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, İsrail futbol kulüplerinin ve milli takımlarının FIFA ve UEFA gibi uluslararası kuruluşlar tarafından veto edilmesini veya yaptırıma uğramasını engellemek amacıyla doğrudan müdahalede bulunacağını açıkladı.

Trump'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi İsrail'in elemelerden men edilmesini istemediği kaydedildi.

BM'DE ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu tarafından son günlerde ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılımının savaş durdurulana kadar askıya alınması çağrısı yapılmıştı.