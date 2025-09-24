Cumhuriyet Gazetesi Logo
İnsani yardım almak için bekliyordu: Filistinli futbolcu İsrail'in saldırısında öldü

24.09.2025 18:09:00
AA
Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, Refah kentinde insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, Gazze'deki Şebab Refah Kulübü sporcularından es-Satri'nin bugün Refah kentinde insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

355'TEN FAZLA FUTBOLCU ÖLDÜRÜLDÜ 

Filistin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 355’ten fazla futbolcunun öldürüldüğü, spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu tarafından son günlerde ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılımının savaş durdurulana kadar askıya alınması çağrısı yapılmıştı.

