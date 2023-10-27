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Bochum - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bochum, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9. haftasında kendi sahasında Mainz 05 ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:02
Bochum - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Letsch yönetimindeki Bochum, kendi sahasında Bo Svensson'un ekibi Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

BOCHUM - MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

BOCHUM - MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Patrick Ittrich'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bochum, ligde oynadığı son maçta Freiburg deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Mainz 05 ise kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmuştu.


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