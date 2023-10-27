Bochum - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bochum, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9. haftasında kendi sahasında Mainz 05 ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Letsch yönetimindeki Bochum, kendi sahasında Bo Svensson'un ekibi Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.
BOCHUM - MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
BOCHUM - MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Patrick Ittrich'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bochum, ligde oynadığı son maçta Freiburg deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Mainz 05 ise kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!