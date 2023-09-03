Bundesliga'da Boniface fırtınası

Yayınlanma: 03.09.2023 - 09:40

Güncelleme: 03.09.2023 - 09:40

Bayer Leverkusen'in yeni transferlerinden Victor Boniface, yeni sezona dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

22 yaşında ve 1.90 boyundaki Nijeryalı forvet Victor Boniface, son olarak dün akşam oynanan Darmstadt maçını 2 gol, 1 asistle tamamladı.

VICTOR BONIFACE'İN İSTATİSTİKLERİ

Alman ekibinde şu ana dek 4 maçta boy gösteren Victor Boniface, 5 gol 2 asistlik istatistik yakaladı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken genç golcü, futbolseverler tarafından geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

Bayer Leverkusen sezon başında Belçika ekibi Union S.G.'den 20.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Boniface ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Victor Boniface geride bıraktığımız sezonda Union S.G. ile toplam 49 maça çıkmış ve 17 gol 12 asistlik skor katkısı vermişti.