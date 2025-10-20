Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı açıklaması: 'Stadyumdaki atmosfer...'

Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı açıklaması: 'Stadyumdaki atmosfer...'

20.10.2025 13:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı açıklaması: 'Stadyumdaki atmosfer...'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba günü kendi sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Norveç ekibinde forma giyen Fredrik Sjovold, karşılaşmaya dair görüşlerini aktardı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Norveç ekibinin 22 yaşındaki sağ beki Fredrik Sjovold, UEFA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Fredrik Sjovold'un açıklamaları şu şekilde:

"Bodo Glimt'in gücü bu iç saha avantajı diyebilirim. Her açıdan her gün kendimizi gelişime adamış bir ekibiz. Burada kış başladığında, diğer takımlara karşı ev sahibi avantajımız artıyor. Bu doğa ve zorlu iklim koşulları bizi formda ve diri tutuyor."

"GALATASARAY'IN ATMOSFERİ YARDIMCI OLACAKTIR"

"Galatasaray'ın stadyumundaki atmosfer, tüm potansiyelimizi göstermemize yardımcı olacaktır."

"Önemli anlarda baskının bizi ezdiğini ve sonuca çok fazla odaklandığımız için başarısız olduğumuzu gördük. Bu yüzden performansımıza odaklanıyoruz, çünkü önemli olan yaptığımız şey, sonuç değil. Zamanla bunun karşılığını alacağımızı ve hak ettiğimiz sonuçları elde edeceğimizi düşünüyoruz. Düşüncemiz ve başarı sürecimiz bu şekilde."

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #bodo glimt

İlgili Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı: Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı: Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray-Bodo/Glimt maçının hakemi belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Galatasaray - Bodo/Glimt maçının hakemi açıklandı.
Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray MCT Technic'i yendi!
Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray MCT Technic'i yendi! Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup etti.