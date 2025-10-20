Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.10.2025 10:59:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı: Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, salı günü oynanacak maçlarla açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan elde ederek 21. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

21 Ekim Salı:

19.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Kairat (Kazakistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Villarreal (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

22.00 PSV (Hollanda) - Napoli (İtalya)

22.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Inter (İtalya)

22.00 Newcastle United (İngiltere) - Benfica (Portekiz)

22 Ekim Çarşamba:

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt (Norveç)

19.45 Athletic Bilbao (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

22.00 Atalanta (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Monaco (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

