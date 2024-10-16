Bodrum Basketbol, Slovakya'da farklı kazandı
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçında Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 79-63 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 79-63 yendi.
Piestany kentinde oynanan ikinci hafta maçının ilk periyodunu 18-16 önde tamamlayan Bodrum Basketbol, ilk devreyi 37-34 geride tamamladı.
Üçüncü periyot 48-48 eşitlikle tamamlanırken, son periyotta oyuna ağırlığını koyan Bodrum Basketbol, rakibini 79-63 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini aldı.
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