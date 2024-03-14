Bodrum Belediyesi ev sahiliğinde ‘BIOR 2024’ başladı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:31

Güncelleme: 14.03.2024 - 16:31

Muğla’da Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde bu yıl 12’ncisi düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, dün Milta Bodrum Marina’dan Belediye Meydanı’na düzenlenen kortej yürüyüşü ve açılış töreni ile başladı. Bugün ise B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi önünden start aldı.

Bando eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, antrenörler, yarışmacılar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk, her sene üstüne koyarak, kaliteyi artırmaya çalışarak, sorumluluklarının bilincinde daha iyi yarışlar vermeye çalıştıklarını belirterek, “Umarız, bu yarışlarımız sonucunda Türkiye yelken sporuna çok başarılı yelkenciler yetiştiririz. Rüzgarınız bol olsun” dedi.

Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, yoğun programı sebebiyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın programa katılamadığını ve selamlarını ilettiğini paylaşarak, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile anılan Bodrum’da turizm potansiyeline, tanıtımına katkı sağlayan çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Çakaloğlu, şunları kaydetti:

“Dünyada sınıfında düzenlenen en yüksek katılımlı organizasyonlardan biri olma özelliği taşıyan bu değerli yarışta dünyanın farklı ülkelerinden Bodrum’a gelen çocuklarımız, dünyaya barış ve kardeşlik mesajı veriyor. Farklı ülkelerden ve ülkemizin farklı şehirlerinden gelen sporcu gençlerimizle birleştirici bir güç oluşturmak, bizleri gururlandırıyor. Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz organizasyonda başta Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm sporculara başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından Bodrumspor Wushu Şubesi’nin wushu gösterisi ve Türkiye Yelken Federasyonu Junior takımı ile gökyüzüne balon bırakma seremonisi gerçekleşti.

Senior, Junior ve Optimist olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleşecek yarışlar, 4 gün boyunca İçmeler/Bodrum parkurunda devam edecek. Yarışlar, 17 Mart Pazar günü saat 18.00'de ödül töreni ile son bulacak.