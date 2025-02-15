Bodrum FK, Başakşehir deplasmanında penaltıyla kazandı

Yayınlanma: 15.02.2025 - 18:14

Güncelleme: 15.02.2025 - 18:14

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, Bodrum FK'yi konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı, deplasman ekibi 1-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Başakşehirli Jerome Opoku, ceza sahası için Bodrum FK'li Ahmet Aslan'a müdahalesi sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

83. dakikada Bodrum FK'de George Puşcaş, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte 33 puanda kalan Başakşehir, 7. sırada konumlandı.

7 maç sonra ilk kez kazanan ve 20 puana ulaşan Başakşehir ise 17. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de bir sonraki haftayı Başakşehir BAY geçecek. Bodrum FK ise Hatayspor'u konuk edecek.