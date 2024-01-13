Bodrum FK evinde farklı galip!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 13.01.2024 - 17:31

Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında Bodrum FK evinde Bitexen Giresunspor'u konuk etti.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.

Bodrum ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 31. dakikada Kenan Özer, 81. dakikada Burak Çoban ve 85. dakikada Samet Yalçın kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte 32 puana ulaşan Ege ekibi, zirve yarışına tutundu. Üst üste 7. yenilgisini alan Giresunspor ise 9 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Bodrum FK, deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Giresunspor ise Çorum FK'yı konuk edecek.