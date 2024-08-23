Bodrum FK Furkan'ı kiralık gönderdi

Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcularından Furkan Apaydın'ı 1 sezonluğuna 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiralık gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 18:57
Bodrum FK Furkan'ı kiralık gönderdi
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Süper Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, genç futbolcularından Furkan Apaydın'ı 1 sezonluğuna 1'inci Lig temsilcisi Ümraniyespor'a kiralık gönderdi.

Geçen sezon devre arasında Nazilli Belediyespor'dan alınan 22 yaşındaki stoper, 11 maçta forma giydiği yeşil-beyazlılarda 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.


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