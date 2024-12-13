Bodrum FK, galibiyet hasretine son verdi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Volkan Demirel'in takımı ligde 7 maç sonra kazandı.

Bodrum FK, galibiyet hasretine son verdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 22:10

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Volkan Demirel'in takımına galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Taulant seferi, 76. dakikada ise Zdravko Dimitrov kaydetti.

Sivasspor'da penaltıya sebebiyet veren Uros Radakovic, 73. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bodrum FK'de oyuna sonradan giren Dimitrov, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Ev sahibi ekip bu galibiyetin ardından 7 maçlık 3 puan hasretine son verdi. Sivasspor'un galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.

Bodrum FK bu galibiyetle 14 puana çıktı. Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Bodrum FK ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Bodrum FK #Sivasspor #Trendyol Süper Lig
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