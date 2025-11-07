Bodrum FK, İstanbulspor'a gol olup yağdı!

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Bodrum FK sahasında İstanbulspor'u ağırladı.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri Taulant Seferi (2), Pedro Brazao, Ege Bilsel ve penaltıdan Fredy kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK 27 puana yükselirken, İstanbulspor 14 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Bodrum FK deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Emrah Ünal, Güner Mumcu Taştan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti (Dk. 84 İsmail Tarım), Mert Yılmaz, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 84 Omar Imeri), Fredy (Dk. 74 Ege Bilsel), Yusuf Sertkaya, Musah Muhammed (Dk. 73 Dimitrov), Ali Habeşoğlu (Dk. 67 Ahmet Aslan), Seferi

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 46 Yunus Bahadır), Emrecan Uzunhan, İzzet Erdal, Duhan Aksu (Dk. 46 Sambissa), Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin (Dk. 64 Mustafa Sol), Dijlan Aydın, Loshaj (Dk. 57 Mamadou), Yusuf Ali Özer, Krstovski (Dk. 73 İsa Dayaklı)

Goller: Dk. 7 Brazao, Dk. 45 ve 68 Seferi, Dk. 54 Fredy (penaltıdan), Dk. 90+1 Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 27 Fredy, Dk. 47 Ajeti (Sipay Bodrum FK), Dk. 75 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)