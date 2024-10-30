Bodrum FK resmen açıkladı! Volkan Demirel'den 3 yıllık imza
Teknik direktör Volkan Demirel, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e döndü. Bodrum FK, 43 yaşındaki Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.
Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.
VOLKAN DEMİREL, 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.
???Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Sipay Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) October 30, 2024
Ailemize hoş geldin Volkan Demirel! ???? @1VolkanDEMIREL pic.twitter.com/31s0DG3A7g
İLK MAÇINDA RAKİBİ ALANYASPOR
Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.
BODRUM FK 13. SIRADA
Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.
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