Bodrum FK, son dakikalarda turu kaptı!
Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK, sahasında Boluspor'u 2-0 yenerek üst tura çıktı.
Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK ile Boluspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı Bodrum FK 2-0 kazandı.
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7'de Haqi Osman kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, adını bir üst tura yazdırdı.
Ege temsilcisi, ikinci tur maçında Çorum FK - Kocaelispor maçının galibiyle oynayacak.
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