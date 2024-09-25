Bodrum Kadın Basketbol, Avrupa'da gruplara kaldı

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında GiroLive Panthers Osnabrück'ü 70-66 yenerek gruplara kaldı.

Bodrum Kadın Basketbol, Avrupa'da gruplara kaldı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 21:54

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 yenerek organizasyonda gruplara kaldı.

Bodrum Basketbol, eleme turunun ilk maçında da deplasmanda rakibini 78-36 mağlup etmişti.

Salon: Bodrum

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Andrea Bongiorni (İtalya)

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Thomas 15, Melis Gülcan 4, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek 4, Ferrari 9, Başak Gemalmaz, Pelin Bilgiç 5, Juskaite 7, Gizem Tüzün, Yağmur Taşar 11, Krajisnik 15

GiroLive Panthers Osnabrück: Sudhoff 16, Lytle 1, Costa 13, Spatzier 3, Klug 2, Niedzwiedzka 2, Paulsson 3, Cuic 6, Rollerson 4, Landwehr 2, Monpierre 14

1. Periyot: 18-16

Devre: 38-25

3. Periyot: 60-44

Beş faulle oyundan çıkan: 37.51 Cuic (GiroLive Panthers Osnabrück)


Etiketler: #YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol #GiroLive Panthers Osnabrück #FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler