Bodrum'da rugby rüzgarı
Mumcular Hüseyin Akar Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen rugby şampiyonasını Hollanda Milli Takımı kazandı.Türk Milli Takımı ise etkinliği üçüncü olarak tamamladı.
Bodrum Belediyesi, BOTAV ve Türkiye Rugby Ligi Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Rugby Avrupa Lig Şampiyonası, yarı final maçlarının ardından, final maçlarıyla sona erdi. Bodrum'un ilk kez ev sahipliği yaptığı ve Mumcular Hüseyin Akar Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonayı Hollanda Milli Takımı kazanırken, Türk Milli Takımı ise üçüncü olarak tamamladı. Hollanda-Çekya, Türkiye-Malta arasında oynanan final maçlarını izlemeye gelen Bodrum Belediye Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, takım kaptanlarına ve hakemlere Bodrum'a özgü hediyeler takdim etti.
Heyecanlı anlara sahne olan maçlarda tribünleri dolduran yerli ve yabancı spor severler renkli görüntüler sergiledi. Türkiye Rugby Lig Derneği Başkanı Gürol Yıldız, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yıldız, Başkan Aras'a milli takımın imzalı formasını hediye etti. Şampiyonanın ilk gün yarı final maçlarının ardından oyuncular Bodrum Belediyesi'ne ait Etrim Tarım Kampı'nı ziyaret ederek fidan dikimi gerçekleştirdi. Bizim Dünyamız Vakfı, Save Planet Earth Organizasyonu ve oyuncu Cem Uçar'ın katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikiminin ardından misafirler tarım kampını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, çevre duyarlılığı ve tarımsal üretime katkılarından ötürü Bodrum Belediyesi'ne ve Başkan Ahmet Aras'a teşekkürlerini iletti. Özellikle yabancı oyuncuların ilgisini çeken tarım kampı gezisinin ardından Etrim Halı Atölyesi ziyaret edildi.
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