Bodrumspor, Ankara'dan eli boş döndü!
Trendyol 1.Lig'in 3.haftasında Gençlerbirliği, Bodrumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Trendyol 1.Lig'in 3.haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Bodrumspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Ankara ekibine galibiyeti getiren gol 36.dakikada penaltıdan Mustafa Yatabare kaydetti.
Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek 3.sırada yer aldı.
Bodrumspor ise 4 puanla 6.sırada kaldı.
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