Bodrumspor, Ankara'dan eli boş döndü!

Trendyol 1.Lig'in 3.haftasında Gençlerbirliği, Bodrumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 20:00
Bodrumspor, Ankara'dan eli boş döndü!
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Trendyol 1.Lig'in 3.haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Bodrumspor'u 1-0'lık skorla yendi. 

Ankara ekibine galibiyeti getiren gol 36.dakikada penaltıdan Mustafa Yatabare kaydetti. 

Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 7'ye yükselterek 3.sırada yer aldı.

Bodrumspor ise 4 puanla 6.sırada kaldı. 


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