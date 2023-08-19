Bodrumspor, Erzurumspor FK ile yenişemedi!

Trendyol 1.Lig'in 2.haftasında Bodrumspor kendi evinde konuk ettiği Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 19:38
Bodrumspor, Erzurumspor FK ile yenişemedi!
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Trendyol 1.Lig'in 2.haftasında Bodrumspor kendi evinde Erzumspor FK'yı konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekipte Gökdeniz Bayrakdar 45+2'de penaltıdan yararlanamadı.

Bodrumspor puanını 4'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe otururken, Erzurumspor puanını 2'ye yükseltti.

Bodrumspor gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşılaşırken, Erzurumspor FK ise sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek.


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