Bodrumspor, yarı finale yükseldi
Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Bodrumspor, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Bodrumspor, bu sonuçla play-off yarı finaline yükseldi.
Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur karşılaşmasında Bodrumspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Cenk Şen, 45+1. dakikada İsmail Köybaşı (Kendi kalesine) ve 90+9'da Umar Aminu attı.
Göztepe, 86. dakikada Atınç Nukan ile golü buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Daha sonra VAR kontrolünün ardından hakem Arda Kardeşler, Atınç Nukan'ın golünün geçerli olduğunu işaret etti.
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Bodrumspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Bodrumspor, play-off'ta yarı final etabına yükseldi. Bodrumspor, yarı finalde Sakaryaspor - Eyüpspor galibiyle karşılaşacak.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final etabında maçlar 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Kazanan takım, 8 Haziran Perşembe günü oynanacak finalde Pendikspor'un rakibi olacak.
Pendikspor, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonunu 3. sırada bitirdiği için doğrudan play-off finaline yükseldi.
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