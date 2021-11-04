Boks Federasyonu'nda başkan yeniden Eyüp Gözgeç

04 Kasım 2021 Perşembe, 16:11

Türkiye Boks Federasyonunun Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Eyüp Gözgeç, yeniden göreve seçildi.

The Green Park Otel'de dün 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "ihtiyati tedbir kararına" nedeniyle gerçekleşmeyen genel kurul, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun kararıyla bugün çoğunluk aranmaksızın gerçekleşti.

Seçime tek aday olarak giren Gözgeç, kullanılan 161 oyun 155'ini aldı ve başkanlığa yeniden seçildi. Oyların 6'sı ise geçersiz sayıldı.

Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, dün hem mahkeme kararı nedeniyle hem de çoğunluk sağlanamadığı için seçimi yapamadıklarını belirterek, "Seçimimizi bugün 161 delegeyle yaptık. Federasyonumuza hayırlı olsun." diye konuştu.



