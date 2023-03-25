Bölgesel Amatör Lig’de 21.hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 21. hafta müsabakaları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların saat 15:00’te başlamasına karar verirken, maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:06
Bölgesel Amatör Lig’de 21.hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Abone Ol google-news

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta 21. hafta maçları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 6 müsabakanın saat 15:00’te başlamasına karar verdi. Ayrıca maçları yönetecek hakemler de kamuoyu ile paylaşıldı.

Haftanın en önemli maçında Sincan Belediyespor ile Ankara TKİspor karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Hacılar Erciyesspor ile Talasgücü Belediyespor da, 3 puan mücadelesi verecek.

Bölgesel Amatör lig 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Hacılar Erciyesspor - Talasgücü Belediyespor: Onur Sekman

Yozgat Bozokspor - Develigücü: Ömer Tahankut

Niğde Belediyespor - Suvermez Kapadokya: Emrullah Baydar

Osmancık Belediyespor - Mucurgücü: Miraç Yıldırım

Sincan Belediyespor - Ankara TKİspor: Hakan Ergin

Eskil Belediyespor - Yozgatspor 1959: Ali Eren Aydın


Bölgesel Amatör Lig amatör türkiye futbol federasyonu

İlgili Haberler

İstanbulspor, hazırlık maçında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

İstanbulspor, hazırlık maçında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Samsunspor taraftarının Boluspor maçına alınmaması kararına tepki

Samsunspor taraftarının Boluspor maçına alınmaması kararına tepki
Bursaspor tribünlerinden milli maç kararına tepki

Bursaspor tribünlerinden milli maç kararına tepki

En Çok Okunan Haberler