Bolivya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri ikinci maçında deplasmanda Bolivya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri devam ediyor.
Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Gustavo Makeira'nın ekibi Bolivya ile karşılaşacak.
BOLİVYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Bolivya'nın başkenti La Paz'da bulunan Hernando Siles Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BOLİVYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Uruguaylı hakem Esteban Ostojich'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Arjantin, gruptaki ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Elvador'u 1-0 mağlup etmişti.
Bolivya ise deplasmanda karşılaştığı Brezilya'ya 5-1 mağlup olmuştu.
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