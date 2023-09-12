Bolivya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri ikinci maçında deplasmanda Bolivya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:55
Bolivya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri devam ediyor.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Gustavo Makeira'nın ekibi Bolivya ile karşılaşacak.

BOLİVYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Bolivya'nın başkenti La Paz'da bulunan Hernando Siles Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BOLİVYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Uruguaylı hakem Esteban Ostojich'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Arjantin, gruptaki ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Elvador'u 1-0 mağlup etmişti.

Bolivya ise deplasmanda karşılaştığı Brezilya'ya 5-1 mağlup olmuştu.


Player Alanı
lionel messi Arjantin bolivya 2026 FIFA Dünya Kupası canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonu

İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonu
Ümit Milli Takımın rakibi İtalya

Ümit Milli Takımın rakibi İtalya
EURO 2024 yolundaki A Milli Takımın rakibi Japonya

EURO 2024 yolundaki A Milli Takımın rakibi Japonya

En Çok Okunan Haberler