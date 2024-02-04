Bologna 4 maçlık serisine kendi evinde son verdi!
Bologna, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'yu 4-2 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Bologna, sahasında Sassuolo ile karşı karşıya geldi. Bologna, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Joshua Zirkzee, 73. dakikada Giovanni Fabbian, 83. dakikada Lewis Ferguson ve 86. dakikada Alexis Saelemaekers attı. Sassuolo'nun golleri ise 13. dakikada Kristian Thorstvedt ile 34. dakikada Cristian Volpato'dan geldi.
4 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonucun ardından Bologna, ligde 4 maç sonra kazandı ve 36 puana yükseldi. Sassuolo ise 19 puanda kaldı.
Bologna, ligde gelecek hafta sahasında Lecce ile karşı karşıya gelecek. Sassuolo ise Torino'yu konuk edecek.
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