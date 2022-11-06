Bologna geri döndü, seri 3'e çıktı!

06 Kasım 2022 Pazar, 19:00

Serie A'nın 13. haftasında Bologna, Torino'yu konuk etti. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bologna 2-1 kazandı.

1-0 geriden gelerek maçı çeviren Bologna'ya galibiyeti getiren goller 64. dakikada Riccardo Orsolini ve 73. dakikada Stefan Posch'dan geldi.. Torino'nun tek golü ise 26. dakikada penaltıdan Sasa Lukic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 3'e çıkartan Bologna, puanını 16'ya yükselterek 11. sıraya yerleşti. Üst üste 2 galibiyetin ardından mağlup olan Torino ise 17 puanla 10. sırada konumlandı.

Öte yandan Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan genç yıldız Emirhan İlkhan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Gelecek hafta Bologna, deplasmanda Inter'le karşılaşacak. Torino ise Sampdoria'yı konuk edecek.