Boluspor, deplasmanda rahat kazandı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 18:38

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:38

1. Lig'in 28. haftasında Boluspor, Çorum FK deplasmanına konuk oldu. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0 ile deplasman ekibi Boluspor oldu.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Jefferson ve 80. dakikada penaltıdan Oğuz Kağan Güçtekin attı.

Bu sonucun ardından Boluspor, 41 puana yükseldi. Çorum FK, 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Çorum ise Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.