Boluspor, evinde rahat turladı!

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında 2. Lig takımı 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Boluspor, evinde rahat turladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:59

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 65'te Siraçhan Nas, 61'de Anıl Koç ve 77'de Khouma Babacar kaydetti.

Boluspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.


Etiketler: #1461 Trabzon FK #Boluspor #Türkiye Kupası

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