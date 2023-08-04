Boluspor, Idrissa Camara'yı renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, orta saha oyuncusu Idrissa Camara'yı transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, orta saha oyuncusu Idrissa Camara'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 3. Lig takımlarından Dijon'dan Senegalli Idrissa Camara ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
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