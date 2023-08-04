Boluspor, Idrissa Camara'yı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, orta saha oyuncusu Idrissa Camara'yı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 19:27
Boluspor, Idrissa Camara'yı renklerine bağladı
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Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, orta saha oyuncusu Idrissa Camara'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa 3. Lig takımlarından Dijon'dan Senegalli Idrissa Camara ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.


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