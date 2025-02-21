Boluspor, kötü gidişata deplasmanda son verdi

Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Boluspor, deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti.

Boluspor, kötü gidişata deplasmanda son verdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 22:09

Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Boluspor, Manisa FK'ye konuk oldu.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Boluspor 2-0'lık skorla kazandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Enes Alıç ile 67. dakikada Florent Hasani kaydetti.

Geosis Boluspor, bu galibiyetin ardından puanını 37 yaptı. Manisa FK, 33 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Boluspor, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Manisa FK ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.


Etiketler: #Trendyol 1.Lig #Boluspor #Manisa FK
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