Boluspor, sahasında kazanmasını bildi!

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, sahasında Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 22:13
Boluspor, sahasında kazanmasını bildi!
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jefferson ve 57. dakikada kendi kalesine Talha Ülvan attı. Giresunspor'un tek golünü de kendi ağlarını havalandıran Talha Ülvan, 48. dakikada attı.

Bu sonucun ardından Boluspor, 42 puana yükseldi ve play-off iddiasını sürdürdü. Giresunspor ise 7 puanda kaldı.

Boluspor, ligde gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek. Giresunspor ise sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.


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