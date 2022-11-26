Boluspor son dakikalarda güldü
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Boluspor evinde Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Sait Karafırtınalar'ın ekibi Boluspor ile Serkan Özbalta'nın yönetimideki Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Boluspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 85. dakikada Gökhan Alsan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte evindeki son 4 maçı kazanan Boluspor puanını 25'e yükseltirken Sakaryaspor 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Altay ile karşılaşırken Sakaryaspor evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.
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