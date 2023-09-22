Boluspor, Tuzlaspor'u geçmesini bildi!
Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Boluspor sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Trendyol 1. Lig 6. hafta karşılaşmasında Boluspor evinde ağırladığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 23. ve 75. dakikalarda Guy Landel kaydetti. Tuzlaspor'da Kevin Mata'nın 60. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.
Bu galibiyetle beraber ligde ilk kez galip gelen Boluspor puanını 6'ya yükseltirken, Tuzlaspor ise 3 puanda kaldı.
Boluspor bir sonraki karşılaşmasında Erzurumspor FK'ya konuk olurken, Tuzlaspor sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
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