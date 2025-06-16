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Bonservisi için çözüm aranıyor... Fenerbahçe'den forvete '52 milyonluk' golcü!

Bonservisi için çözüm aranıyor... Fenerbahçe'den forvete '52 milyonluk' golcü!

16.06.2025 20:06:00
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Cumhuriyet Spor
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Bonservisi için çözüm aranıyor... Fenerbahçe'den forvete '52 milyonluk' golcü!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin Moise Kean ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basını, sarı lacivertli ekibin 52 milyon Euro serbest kalma bedeline rağmen golcü oyuncunun transferinde çözüm yolu aradığını yazdı.

Fenerbahçe yaz transfer dönemi içinde büyük bir girişimde bulunacak. Rota'nın İtalya'ya çevrildiği iddia edildi. 

NTV Spor'un Corriere Dello Sport'tan aktardığı habere göre, sarı-lacivertli ekip Fiorentina forması giyen yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Ancak haberde, İtalyan yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı.

Kean'a talip olan tek kulüp Fenerbahçe değil. Manchester United, Al Qadsiah ve Al-Nassr gibi dev kulüplerin de 25 yaşındaki santrforu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Moise Kean'ın Fiorentina ile olan sözleşmesinde 1-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli 52 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Arabistan ekiplerinin bu yüksek bedeli ödemeye sıcak baktığı da haberde yer alan bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla toplam 44 maça çıkan Kean, bu karşılaşmalarda 25 gol atıp 3 de asist yaparak etkileyici bir performans sergilemişti.


İlgili Konular: #fenerbahçe #Fiorentina #moise kean

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