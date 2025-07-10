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Bonservisi ve maaşı belli oldu: Orkun Kökçü, Beşiktaş tarihine geçiyor!

Bonservisi ve maaşı belli oldu: Orkun Kökçü, Beşiktaş tarihine geçiyor!

10.07.2025 10:58:00
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Cumhuriyet Spor
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Bonservisi ve maaşı belli oldu: Orkun Kökçü, Beşiktaş tarihine geçiyor!

Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamaya hazırlanırken Portekiz basını da Orkun Kökçü transferinin mali detaylarını duyurdu.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, transferde ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir mesai harcadığı Orkun Kökçü transferinde sona geldi.

A Bola, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferinin mali detaylarını duyurdu. Milli futbolcunun, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacağından bahsedildi.

25+5 MİLYON EURO

Buna göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü 1 yıllığına kiralayacak ve başarılı futbolcunun 25+5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olacak. 

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yle ise yıllığı 5 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme yapacağı aktarıldı.

10 NUMARALI FORMA VE KAPTANLIK

Yine haberde Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'ye 10 numaralı formayı vereceği ve milli futbolcuyu büyük olasılıkla kaptan yapacağı belirtildi.

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