Bonservisi ve maaşı belli oldu: Orkun Kökçü, Beşiktaş tarihine geçiyor!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, transferde ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir süredir mesai harcadığı Orkun Kökçü transferinde sona geldi.

A Bola, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferinin mali detaylarını duyurdu. Milli futbolcunun, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacağından bahsedildi.

25+5 MİLYON EURO

Buna göre Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü 1 yıllığına kiralayacak ve başarılı futbolcunun 25+5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olacak.

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yle ise yıllığı 5 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme yapacağı aktarıldı.

10 NUMARALI FORMA VE KAPTANLIK

Yine haberde Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'ye 10 numaralı formayı vereceği ve milli futbolcuyu büyük olasılıkla kaptan yapacağı belirtildi.