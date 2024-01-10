Bonucci, "Dzeko" tezahüratlarına eşlik etti

Yayınlanma: 10.01.2024 - 22:17

Güncelleme: 10.01.2024 - 22:17

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Leonardo Bonucci, Kadıköy'de taraftarların Edin Dzeko tezahüratına eşlik etti.

Dzeko'nun 3 gol attığı Konyaspor maçının ardından stadyum yapılan "Edin" anonsuna taraftarların "Dzeko" şeklinde karşılık vermesine eşlik eden Bonucci'nin taraftarlarla birlikte "Dzeko" diye bağırması dikkat çekti.

Bonucci'nin bu görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.