Bonucci'den paylaşım: 'Xavi ile sahalara dönüş'
Fenerbahçeli futbolcu Leonardo Bonucci, sosyal medya hesabında Mert Hakan Yandaş ile birlikte fotoğrafını paylaşarak ''Xavi ile sahalara dönüş'' notunu paylaştı.
Fenerbahçeli futbolcu Leonardo Bonucci'den sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Bonucci, futbolculardan Mert Hakan Yandaş ile birlikte fotoğrafını koyarak, ''Xavi ile sahalara dönüş'' yazılı notu paylaştı.
Bu paylaşımda sosyal medyada Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.
İşte İtalyan yıldızın o paylaşımı:
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