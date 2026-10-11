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Bordo-Mavililer, deplasmanda Samsunspor’u 3-0 yenerek Reis ile ikide 2 yaptı: Derbide Trabzonspor fırtınası

Bordo-Mavililer, deplasmanda Samsunspor’u 3-0 yenerek Reis ile ikide 2 yaptı: Derbide Trabzonspor fırtınası

11.10.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cemil Ciğerim
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Bordo-Mavililer, deplasmanda Samsunspor’u 3-0 yenerek Reis ile ikide 2 yaptı: Derbide Trabzonspor fırtınası

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup ederek teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Trabzonspor, Thomas Reis’le tam yol ileri... Bordo-Mavililer, Karadeniz derbisinde deplasmanda Samsunspor’u 3-0 yenerek yeni teknik direktörüyle 2’de 2 yaptı.

Trabzonspor’un gollerini 27. dakikada Muçi, 38’de Nwaiwu, 40’ta Dju kaydetti.

43. dakikada Samsunlu Watt’ın darbesi sonrası sinirlenen Bordo-Mavili oyuncu Melih, rakibine kafa atınca direkt kırmızı kart gördü.

Melih haftaya Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Samsun’un 2. yarıda üç şutunda top direkten döndü. Eski takımına rakip olan Reis, “Çok iyi takım ruhu gösteriyoruz, adım adım devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

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