Bordo-Mavililer, derbide Çaykur Rizespor’u mağlup edip galibiyet serisini 3 maça çıkardı: Karadeniz’de Trabzon fırtınası

Trabzonspor zirve yürüyüşünü sürdürüyor. BordoMavililer, Karadeniz derbisinde deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yendi. Fırtına, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde edip ikinci sıradaki yerini korudu. Trabzonspor’un yıldızlarından Onuachu, Rizespor ağlarını da havalandırıp 9. maçında 7. golünü kaydetti.

Augusto ise son 3 maçta 3 gol attı. 10. dakikada Augusto’nun, 70’te de Rizeli Taha’nın şutlarında top direkten döndü. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Beklentimin altında kalan bir oyun ama 3 puan bizim için çok değerli. Maçın çoğu bölümünde oyunu kontrol etmeliyiz. Çalışıyoruz. Arada kazalar olacak” dedi.

Ç.Rizespor’un hocası İlhan Palut, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekli bir şekilde oynadılar, bırakmadılar. Minimum 1 puan olmalıydı futbolun adalet noktasına bakarsak ama futbol her sonuca açık” diye konuştu.