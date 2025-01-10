Borja Sainz'a 6 maç men cezası!
Norwich forması giyen Borja Sainz, Sunderland maçında rakibine tükürdüğü için 6 maç men cezası aldı.
Türkiye'de Giresunspor forması da giyen Borja Sainz'e kötü haber geldi.
Sunderland maçında rakibine tüküren Norwichli oyuncunun cezası açıklandı.
Borja Sainz'e yaptığı bu hareketten dolayı 6 maç men ve 12 Bin Sterlin para cezası verildi.
Bu sezon Championship ekibinde bu sezon 28 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Borja Sainz #norwich city #ceza
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