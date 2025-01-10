Borja Sainz'a 6 maç men cezası!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:28

Güncelleme: 10.01.2025 - 16:28

Türkiye'de Giresunspor forması da giyen Borja Sainz'e kötü haber geldi.

Sunderland maçında rakibine tüküren Norwichli oyuncunun cezası açıklandı.

Borja Sainz'e yaptığı bu hareketten dolayı 6 maç men ve 12 Bin Sterlin para cezası verildi.

Bu sezon Championship ekibinde bu sezon 28 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.