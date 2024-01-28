Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 19. haftasında kendi sahasında Bochum ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:52
Borussia Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Thomas Letsch'in ekibi Bochum ile karşı karşıya gelecek.

BORUSSİA DORTMUND - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BORUSSİA DORTMUND - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Benjamşn Brand'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta Köln deplasmanından 4-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Bochum ise kendi sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmişti.


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