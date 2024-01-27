Galatasaray antrenmanına sürpriz ziyaret

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile karşılacaşacak Galatasaray'da hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bugünkü idmanını eski futbolcu Cassio Lincoln ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 15:45
Galatasaray antrenmanına sürpriz ziyaret
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Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi. 

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını iki sezon sarı-kırmızılı formayı giyen eski futbolcu Cassio Lincoln kenardan takip etti.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


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