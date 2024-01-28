Sacha Boey'in transferi sonrası... Galatasaray'da sağ bek için yeni aday!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası Fransa 1. Futbol Ligi'nde Rennes forması giyen Lorenz Assignon'u renklerine bağlamak istediği kaydedildi.
Galatasaray , Rennes ile Boey için ödenecek yüzde 15’lik bedeli konuşurken Fransız ekibinin sağ beki Lorenz Assignon’u kadrosuna katabilmek adına temasta bulundu.
Rennes’in 5 milyon Euro bonservis istediği gelen bilgiler arasında.
GALATASARAY'DAN ACUNA HAMLESİ
Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray, Sevilla’dan Marcos Acuna’yı sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladı.
Performansı beğenilmeyen Tete ile Zenit’in ilgilendiği ve 6 milyon Euro’luk teklifle Galatasaray’ın kapısını çalacağı kaydedildi.
Lorenz Assignon haberleri galatasaray haberleri sacha boey haberleri Marcos Acuna haberleri transfer haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
- Özel, Büyükerşen'e böyle veda etti
- Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme
- 'Kılıçdaroğlu'ndan İlgezdi'ye telefon' iddiası
- İzmir'de İmamoğlu'nu hedef aldı
- Açıklama geldi
- ‘Cem Karaca'nın Gözyaşları’ filmine durdurma kararı!
- Murat Kurum'dan 'anket' iddiası
- Herkes kaçıyor