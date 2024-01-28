Sacha Boey'in transferi sonrası... Galatasaray'da sağ bek için yeni aday!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 09:56

Güncelleme: 28.01.2024 - 09:56

Galatasaray , Rennes ile Boey için ödenecek yüzde 15’lik bedeli konuşurken Fransız ekibinin sağ beki Lorenz Assignon’u kadrosuna katabilmek adına temasta bulundu.

Rennes’in 5 milyon Euro bonservis istediği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'DAN ACUNA HAMLESİ

Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray, Sevilla’dan Marcos Acuna’yı sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başladı.

Performansı beğenilmeyen Tete ile Zenit’in ilgilendiği ve 6 milyon Euro’luk teklifle Galatasaray’ın kapısını çalacağı kaydedildi.