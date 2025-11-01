Cumhuriyet Gazetesi Logo
Borussia Dortmund, deplasmanda tek golle galip!

Borussia Dortmund, deplasmanda tek golle galip!

1.11.2025 09:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Borussia Dortmund, deplasmanda tek golle galip!

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Augsburg'a konuk oldu.

WWK Arena'da oynanan mücadeleyi Borussia Dortmund 1-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Serhou Guirassy kaydetti.

Borussia Dortmund'ta Salih Özcan mücadelede hiç süre almadı. Augsburg forması giyen Mert Kömür ise maça ilk 11'de başlayıp 63 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, ligdeki puanını 20'ye çıkardı. Augsburg ise 7 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında Hamburg deplasmanına gidecek. Augsburg ise Stuttgart'a konuk olacak.

İlgili Konular: #Borussia Dortmund #Bundesliga #Augsburg

İlgili Haberler

Monaco, Ergin Atamanlı Panathinaikos'u üzdü!
Monaco, Ergin Atamanlı Panathinaikos'u üzdü! EuroLeague'in 8. haftasında Monaco, sahasında Panathinaikos'u 92-84 mağlup etti.
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı sözleri!
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı sözleri! Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçı sonrası konuştu.
Getafe, 3 puanı 2 golle aldı!
Getafe, 3 puanı 2 golle aldı! İspanya La Liga'nın 11. haftasında Getafe evinde Girona'yı 2-0 mağlup etti.