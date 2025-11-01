Monaco, Ergin Atamanlı Panathinaikos'u üzdü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.11.2025 09:36:00
EuroLeague'in 8. haftasında Monaco, sahasında Panathinaikos'u 92-84 mağlup etti.

EuroLeague'in 8. haftasında Monaco, sahasında Panathinaikos'u konuk etti.

Salle Gaston Medecin'de oynanan mücadeleyi 92-84 kazandı.

Monaco'da 15 sayı atan Elie Okobo, takımının en skorer ismi olurken Panathinaikos'ta 23 sayı atan Kendrick Nunn'ın başarılı performansı galibiyeti için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'deki 5. galibiyetine ulaşırken Panathinaikos ise 8. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

EuroLeague'in gelecek haftasında Monaco, Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Panathinaikos ise Kızılyıldız deplasmanına gidecek.

