Borussia Dortmund ile Lille yenişemedi!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund ile Lille 1-1 berabere kaldı.

Borussia Dortmund ile Lille yenişemedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 01:41

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Borussia Dortmund ile Lille karşı karşıya geldi.

BVB Stadion Dortmund'da oynanan mücadelede Borussia Dortmund ile Lille 1-1 berabere kaldı.

Dortmund'un golünü 22. dakikada Karim Adeyemi kaydederken Lille'in golü 68. dakikada Hakon Arnar Haraldsson'dan geldi.

Eşleşmenin Rövanş maçı, 12 Mart'ta oynanacak.


Etiketler: #Şampiyonlar Ligi #Borussia Dortmund #lille
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