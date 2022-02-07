Borussia Dortmund Niklas Süle’yi kadrosuna kattı
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Alman futbolcu Niklas Süle ile anlaştığını açıkladı.
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, ezeli rakibi Bayern Münih’in futbolcularını kadrosuna katmaya devam ediyor.
Daha önceden Bayern Münih’ten Alman savunma oyuncusu Mats Hummels ile orta saha oyuncusu Emre Can’ı kadrosuna katan Dortmund, yeni bir isim ile daha anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 26 yaşındaki Alman futbolcu Niklas Süle’nin Dortmund’a transfer edildiği belirtildi.
Açıklamada, Alman savunma oyuncusunun bu sezon sonuna kadar Bayern Münih forması giyeceği ifade edilirken, Süle’nin 2022/2023 sezonu itibarıyla Borussia Dortmund kadrosuna katılacağı kaydedildi.
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, “Alman Milli Takım oyuncusu Niklas Süle ile dört yıllık bir anlaşma yaptığımız için oldukça memnunuz” dedi.
Zorc, transfer görüşmelerinde Süle’nin Dortmund’a katılmak konusunda oldukça ilgili davrandığını sözlerine eklerken tecrübeli Alman futbolcunun sakin oyunundan övgü dolu sözlerle bahsetti.
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