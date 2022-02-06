Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışında darbe aldı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'e farklı mağlup oldu.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında Signal Iduna Park'ta Bayer Leverkusen'i konuk etti.
Bayer Leverkusen, 11. dakikada Manuel Akanji (kendi kalesine), 20. dakikada Florian Wirtz, 28. dakikada Robert Andrich, 53. dakikada Jonathan Tah ve 87. dakikada Mousa Diaby'nin golleriyle karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
Sarı-siyahlıların gollerini ise 16. dakikada Jeremie Frimpong (kendi kalesine) ile 89. dakikada Steffen Tigges attı.
Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Borussia Dortmund, 43 puanda kaldı. İkinci sırada yer alan Borussia Dortmund ile 52 puanı bulunan lider Bayern Münih arasındaki fark 9'a çıktı.
Puanını 38'e çıkartan Bayer Leverkusen ise üçüncü sırada yer alıyor.
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